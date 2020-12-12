Antalyaspor taktik çalıştı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor pazartesi günü galibiyet hedefiyle deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçın hazırlıklarına teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yaptığı taktik çalışmasıyla devam etti.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, pazartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda 19.00'da oynanacak maçı Halis Özkahya yönetecek. Ligde sahasındaki MKE Ankaragücü karşılaşması ile 7 hafta süren 3 puan özlemine son veren Fraport TAV Antalyaspor, Sivas deplasmanından da puanlarla dönerek yükselişe geçmeyi istiyor. Fraport TAV Antalyaspor'da 10 futbolcunun sakatlık nedeniyle tedavisi devam ediyor. Kırmızı beyazlılarda Veysel Sarı, Hakan Özmert, Ufuk Akyol, Doğukan Sinik, Drole, Bünyamin Balcı, Mert Yılmaz, Bahadır Öztürk, Serdar Gürler Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Fredy'nin maç günü yapılacak kontrollerin ardından oynayıp oynayamayacağı belirlenecek.

Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde maçın hazırlıklarını sürdürdü. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda kırmızı beyazlılar taktik çalıştı. Teknik direktör Ersun Yanal, futbolcularıyla Sivas deplasmanının taktik provasını yaptı. Kırmızı beyazlıların antrenmanda futbolcuların yağmura rağmen hırslı olduğu gözlendi.

FOTOĞRAFLI