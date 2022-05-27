Antalyaspor, Soner Aydoğdu ile anlaşmaya vardı

Nuri Şahin yönetiminde yakaladığı çıkışla sezonu 7. sırada tamamlayan Antalyaspor, sezonun ilk transferini gerçekleştiriyor.

Akdeniz ekibinin, küme düşen Göztepe ile yollarını ayırdıktan sonra adı birçok Süper Lig takımı ile anılan tecrübeli orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ile 2+1 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi.

Bu sezon 35 maçta forma giyen Soner Aydoğdu, bu karşılaşmalarda 2 kez fileleri havalandırırken, 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Kariyeri

Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu kariyerinde Gençlerbirliği, Hacettepe, Trabzonspor , Akhisar, Başakşehir formaları giymişti ve 2019 senesinden bu yana Göztepe'de mücadele ediyordu.

Yakup Çınar