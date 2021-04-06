Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig ’in 33. haftasında Demir Grup Sivasspor ’u konuk edecek. Ligde son olarak Ankaragücü’ne deplasmanda 1-0 yenilen Akdeniz ekibi, sahasındaki son 7 maçını kaybetmedi. Kırmızı Beyazlılar, bu karşılaşmalardan 2 galibiyet ve 5 beraberlikle ayrıldı. Antalyaspor, 39 puanla 12. sırada bulunuyor. Ligde 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Sivasspor ise 41 puanla 9. sırada basamakta bulunuyor.

Antalyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalya Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Özgür Yankaya yönetecek. beIN Sports 2'nden naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Antalyaspor - Sivasspor muhtemel 11'ler:

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Ufuk, Ribeiro, Hakan, Amilton, Sam, Podolski

Sivasspor: Samasssa, Ahmet, Robin, Camara, Uğur, Cofie, Fajr, Hakan, Boyd, Gradel, Yatabare

Antalyaspor’da Nuri Şahin sarı kart cezası, Ersan Adem Gülüm, Dever Orgill, Gökdeniz Bayrakdar ile Hakan Özmert de sakatlıklarından dolayı Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Sivasspor'da ise Appindangoye, Ali Şaşal ve Rybalka sakatlıkları nedeniyle Antalya deplasmanında görev alamayacak.