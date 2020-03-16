Antalyaspor son 4 haftaya 8 puan sığdırıp puan tablosunda düşme hattından orta sıralara kadar yükseldi. Charles ve Bahadır Öztürk dışında takımda önemli bir eksik bulunmuyor. TD Tamer Tuna; "Seyirci olmadığında açıkçası bu işin ne güzelliği, ne rengi var ama seyircilerin de şu anda içinde olmasının çok büyük bedelleri olabileceğini biliyoruz." demişti.

Sivasspor ise zirvedeki rakiplerinin birbirleriyle oynadığı ve berabere kalarak önemli puanlar kaybettiği haftada, Antalyaspor'u yenip avantaj sağlamak istiyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray karşısında 1-0 öne geçip 2-1 geri düşmüşler, ama Emre Kılınç ile 2-2'yi bulmuşlardı. TD Rıza Çalımbay, Antalya deplasmanında cezalı Fernando Andrade ve sakat Ziya Erdal'dan faydalanamayacak.

Corona virüs salgını nedeniyle mücadele seyircisiz oynanacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Antalyaspor, Süper Lig'de oynadığı son 7 maçı kaybetmedi. (3 galibiyet - 4 beraberlik)

- Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligi hesaba katıldığında, bu liglerde mücadele eden 116 takım arasında, oynadığı tüm lig maçlarında gol atan tek takım Sivasspor!

- Antalyaspor'un Süper Lig'de attığı son 4 golün altında Lukas Podolski imzası var. (2 gol - 2 asist)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Sivasspor galibiyeti!

Üyelerin %35'ten fazlası Yiğidolar'ın Antalya'dan 3 puanla döneceğine inancı tam! %12'lik kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına eklemiş.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CANER İŞBEĞENDİREN'İN TERCİHİ...

Antalyaspor, Gençlerbirliği deplasmanından açıkçası 1 puanı kurtardı diyebiliriz. Hücum bölgesi zengin olan Antalyaspor, savunmada çok aksıyor. Sivasspor ligin en efektif ekiplerinin başında. Bu sezon tüm resmi maçlarda fileleri havalandırma başarısı gösterdiler. Bu maçta da seriyi sürdürmeleri muhtemel görünüyor. Süper Lig’de haftanın kapanış karşılaşmasında iki takımın da fileleri havalandıracağını düşünüyorum.



