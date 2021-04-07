Antalyaspor - Sivasspor maçı canlı

Antalyaspor, Süper Lig ’in 33. haftasında Sivasspor ’u konuk ediyor. Ligde son olarak Ankaragücü’ne deplasmanda 1-0 yenilen Akdeniz ekibi, sahasındaki son 7 maçını kaybetmedi. Kırmızı Beyazlılar, bu karşılaşmalardan 2 galibiyet ve 5 beraberlikle ayrıldı. Antalyaspor, 39 puanla 12. sırada bulunuyor. Ligde 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Sivasspor ise 41 puanla 9. sırada basamakta bulunuyor.

MAÇ BAŞLADI!

1. dakikada Sivasspor, Tyler Boyd'un attığı golle 1-0 öne geçti.

6. dakikada Eren Albayrak’ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural, iki hamlede topu kontrol etti.

22. dakikada Doğukan Sinik’in Camara’nın müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon sonrası "oyuna devam" kararı veren hakem Özgür Yankaya, Antalyasporlu futbolcuların itirazları ve VAR odasından gelen uyarıyla pozisyonu stat kenarındaki ekrandan izledi. Bunun üzerine kararını değiştiren Yankaya, penaltı noktasını gösterdi.

27. dakikada Antalyaspor, Fredy'nin penaltıdan attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

36. dakikada Sivasspor, Tyler Boyd'la bir gol daha bularak 2-1 öne geçti.

İlk yarı Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

46. dakikada Sivasspor, Yatabare'nin attığı golle skoru 3-1'e taşıdı.

67. dakikada Antayaspor, Fredy'nin golüyle skoru 3-2 yaptı.





Antalyaspor: Boffin, Eren, Doğukan, Sam, Podolski, Kudriashov, Fredy, Ufuk, Amilton, Bünyamin, Veysel

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Coffie, Hakan Arslan, Fajr, Tyler Boyd, Gradel, Yatabare

Antalyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalya Stadı’nda oynanan maçı hakem Özgür Yankaya yönetiyor. beIN Sports 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...

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