Antalyaspor - Sivasspor (CANLI)

Seyircisiz oynanan 26. haftanın kapanış maçı bugün Antalya’da oynanıyor. Haftalardır mağlubiyet yüzü görmeyen Antalyaspor, zirve yarışındaki Sivasspor’la kozlarını paylaşıyor. Yiğidolar, rakiplerinin birbiriyle oynadığı kritik haftayı kayıpsız atlatmak isterken ev sahibi ise tehlkeli bölgeyle bağlarını koparmak için sahaya çıktı.

Antalyaspor - Sivasspor maçı hangi kanalda?

Antalya Stadyumu'nda oynanan ve saat 20:00'de başlayan mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor. Maçın canlı skor haberimizde.

Antalyaspor - Sivasspor ilk 11'ler

Antalyaspor: Boffin, Nazım, Celustka, Veysel, Kudryashov, Amilton, Fredy, Hakan, Podolski, Jahovic, Sinan

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Emre, Yatabare, Yasin

Düdük Özgür Yankaya’da

Mücadelede Edirne bölgesi hakemlerinden Özgür Yankaya düdük çalıyor. Yankaya’nın yardımcılıklarını ise; Mehmet Cem Hanoğlu, Kamil Çetin ve Erkan Engin yapıyor. Suat Arslanboğa Video Yardımcı Hakem (VAR), Cevdet Kömürcüoğlu ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev yapıyor.