Antalyaspor, Sivas deplasmanına odaklandı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor pazartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçı kazanarak, ligde yükselişe geçmek istiyor.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 11'inci haftayı sahasında MKE Ankaragücü galibiyetiyle 13 puanla tamamladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk galibiyetini alan kırmızı beyazlılar 7 hafta süren 3 puan özlemine son verdiği karşılaşma sonrasında yükselişe geçmeyi hedefliyor. Ligin 12'nci haftasında pazartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacak Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalışmalara başladı.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda kırmızı beyazlılar kondisyon ve taktik çalışması yaptı. Fraport TAV Antalyaspor, Sivas deplasmanında puanlarla dönmeyi istiyor.
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