Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, bonservisi Portekiz'in Porto kulübünde bulunan Japon oyuncu 28 yaşındaki Shoya Nakajima'yı kadrosuna kattı. Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada 28 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

DHA'da yer alan habere göre daha önce Portekiz kulubü Portimonense, Katar Ligi'den Al- Duhail, Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nden Al- Ain forması giyen Shoya Nakajima için kırmızı beyazlı takım bonservis bedeli ödemeyecek.

Bonservisi 25 milyon Euro'ya kadar çıktı

10 numara pozisyonunda oynayan Shoya Nakajima'nın bonservisi 2019 yılında 25 milyon Euro'ya kadar çıktı. Şu anki piyasa değeri ise 3,5 milyon Euro olan Shoya Nakajima, bugüne kadar forma giydiği 266 lig maçında 42 gol ve 44 asist üretti. Shoya Nakajima, Japonya milli takımında ise 19 maçta 5 gol kaydetti.

Antalyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz Japon futbolcu Shoya Nakajima ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz."







