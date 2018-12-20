Antalyaspor, Olcan Adın ve Danilo ile yollarını ayırdı

Bu sezon Süper Lig'in flaş ekibi Antalyaspor, takımda fazla forma şansı bulamayan Olcan Adın ve Danilo ile yollarını ayırdı.

20 Aralık 2018, Perşembe 11:22
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Antalyaspor, Olcan Adın ve Danilo ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, sezon başında transfer edilen ancak takımda fazla forma şansı bulamayan Olcan Adın'la yollarını ayırdı. Sezon başında 1 yıllık anlaşma imzalanan 32 yaşındaki bu futbolcunun sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

DANILO DA AYRILDI

Kırmızı beyazlı ekip, 2016 yılında Ukrayna'nın Dnipro takımından ayrıldıktan sonra sözleşme imzaladığı orta saha oyuncusu 28 yaşındaki Danilo (Richard Danilo Maciel Sousa Campos) ile de yollarını ayırdı. Danilo, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshetti. Her iki futbolcu da kulüpten ayrıldı.

Tolga YILDIRIM / ANTALYA (DHA)

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