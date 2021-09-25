Süper Lig 'in 7. haftasında Antalyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Akdeniz ekibi, son 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Malatya temsilcisi ise 3 maçtır kaybediyor. İki takım da kötü gidişata son verip, 3 puanı hanesine yazdırmaktan başka bir şey düşünmüyor. Ersun Yanal'lı Antalyaspor, 5 puanla 17 sırada. İrfan Buz'lu Malatyaspor ise 6 puanla 14. basamakta. Ev sahibinde Doğukan, konuk ekipte ise Nuri Fatih Aydın, maç kadrosunda olmayacak.

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Antalyaspor- ÖK Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalya Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor- ÖK Yeni Malatyaspor maçını Mert Güzenge yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Antalyaspor- ÖK Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler:

Antalyaspor: Boffin, Floranus, Kudryashov, Veysel, Güray, Nuri, Poli, Milosevic, Wright, Amilton, Crivelli

ÖK Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mustafa, Wallace, Sadık, Haddadi, Aabid, Ndong, Mallan, Adem, Chouiar, Tetteh