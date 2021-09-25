Antalyaspor-ÖK Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, galibiyet için kozlarını paylaşacak. 3 maçtır kazanamayan iki takım da 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Antalyaspor- ÖK Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Süper Lig 'in 7. haftasında Antalyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Akdeniz ekibi, son 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Malatya temsilcisi ise 3 maçtır kaybediyor. İki takım da kötü gidişata son verip, 3 puanı hanesine yazdırmaktan başka bir şey düşünmüyor. Ersun Yanal'lı Antalyaspor, 5 puanla 17 sırada. İrfan Buz'lu Malatyaspor ise 6 puanla 14. basamakta. Ev sahibinde Doğukan, konuk ekipte ise Nuri Fatih Aydın, maç kadrosunda olmayacak.
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Antalyaspor- ÖK Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Antalya Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor- ÖK Yeni Malatyaspor maçını Mert Güzenge yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Antalyaspor- ÖK Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler:
Antalyaspor: Boffin, Floranus, Kudryashov, Veysel, Güray, Nuri, Poli, Milosevic, Wright, Amilton, Crivelli
ÖK Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mustafa, Wallace, Sadık, Haddadi, Aabid, Ndong, Mallan, Adem, Chouiar, Tetteh