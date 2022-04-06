Sezona Ersun Yanal ile başlayan Antalyaspor deneyimli teknik adamla 8. haftada yollarını ayırıp takımın oyuncularından Nuri Şahin'i futbol sorumlusu olarak göreve getirmişti. Şahin ile çıktığı ilk 8 maçında 4 galibiyet alan Kırmızı- Beyazlılar ardından da düşüşe geçmişti. Sonrasındaki 8 haftada 4 beraberlik çıkarabilen Güney ekibi bu performansıyla düşme hattına gerileyip, 3 hafta da ateş hattında kalmıştı.

Bireysel performanslar da yükseldi

Güney ekibi kâbusa Fatih Karagümrük galibiyetiyle son verdi ve devamını da getirdi. Nuri Şahin'in ekibi son 7 haftada 6 galibiyet alırken, Adana Demirspor deplasmanından da 0-0'lık beraberlikle döndü. Bu performansı Kırmızı-Beyazlılar'ın puan cetvelinde 7 sıra birden yükselmesini beraberinde getirdi. Takım olarak iyi bir profil çizen Antalyaspor'da bireysel performanslar da yükseldi. Mehmedi'nin sakatlığı sonrası forma şansı bulan Haji Wrigth, son 3 haftada 2 gol 1 asistlik katkı sağladı. Devre arasında gelen isimlerden Fernando 4 gol, Luiz Adriano