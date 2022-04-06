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Antalyaspor Nuri Şahin'le uçuşa geçti!

Ligde 8 hafta maç kazanamayıp düşme hattına inen Kırmızı-Beyazlılar adeta küllerinden doğdu. Nuri Şahin'in ekibi son 7 haftada 6 galibiyet 1 beraberlikle 7 sıra birden yükselip kendini güvenli bölgeye attı.

06 Nisan 2022, Çarşamba 08:58 Son Güncelleme:
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Antalyaspor Nuri Şahin'le uçuşa geçti!

Sezona Ersun Yanal ile başlayan Antalyaspor deneyimli teknik adamla 8. haftada yollarını ayırıp takımın oyuncularından Nuri Şahin'i futbol sorumlusu olarak göreve getirmişti. Şahin ile çıktığı ilk 8 maçında 4 galibiyet alan Kırmızı- Beyazlılar ardından da düşüşe geçmişti. Sonrasındaki 8 haftada 4 beraberlik çıkarabilen Güney ekibi bu performansıyla düşme hattına gerileyip, 3 hafta da ateş hattında kalmıştı.

Bireysel performanslar da yükseldi

Güney ekibi kâbusa Fatih Karagümrük galibiyetiyle son verdi ve devamını da getirdi. Nuri Şahin'in ekibi son 7 haftada 6 galibiyet alırken, Adana Demirspor deplasmanından da 0-0'lık beraberlikle döndü. Bu performansı Kırmızı-Beyazlılar'ın puan cetvelinde 7 sıra birden yükselmesini beraberinde getirdi. Takım olarak iyi bir profil çizen Antalyaspor'da bireysel performanslar da yükseldi. Mehmedi'nin sakatlığı sonrası forma şansı bulan Haji Wrigth, son 3 haftada 2 gol 1 asistlik katkı sağladı. Devre arasında gelen isimlerden Fernando 4 gol, Luiz Adriano

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