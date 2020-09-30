Milli oyuncu Nazım Sangare’nin Fenerbahçe’ye transferi sonrasında sağ bek mevkii için arayışlarını sürdüren Antalyaspor, Beşiktaş’ın da gündeminde olan 21 yaşındaki Mert Yılmaz’ı kadrosuna kattı. Topladığı 7 puanla sezonun ilk 3 haftasına damgasını vuran Kırmızı-Beyazlılar, transferde de önemli bir adım atmış oldu. Akdeniz ekibinde Mert’in transferi için büyük mesai harcayan teknik direktör Tamer Tuna da oldukça mutlu. ‘Geleceği parlak’ Genç teknik adam, “Mert geleceği parlak, önemli bir potansiyel. Transferde adının geçtiği birçok kulüp varken bizi tercih etmesi gerçekten mutluluk verici. Antalyaspor’da üzerine koyarak çok daha fazla konuşulacaktır” ifadelerini kullandı.

Durdurulamıyor

Antalyaspor’da geçen sezon devre arasında göreve başlayan teknik direktör Tamer Tuna, takımıyla 26 maça çıktı. Bu maçlarda 11’er galibiyet ve beraberlik alan Fraport TAV Antalyaspor, 4 kez kaybetti. Genelde 7, deplasmanda ise 9 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Güney ekibinin hocası Tuna, hedeflerini haftalık olarak belirlediklerini ve her hafta kazanmak için sahaya çıktıklarını vurguladı