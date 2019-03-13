Antalyaspor maçında Onyekuru'yu 4 ülkeden izlemeye geldiler

Cim-Bom'un Antalyaspor’a fark attığı maçta duble yaparak dikkatleri üzerine çeken Henry Onyekuru’yu karşılaşmada 6 takımın scoutunun izlediği öğrenildi.

13 Mart 2019, Çarşamba 12:18
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Antalyaspor maçında Onyekuru'yu 4 ülkeden izlemeye geldiler

Sezon başında Everton’dan kiralanan Nijeryalı oyuncu için başta Paris Sanit Germain olmak üzere İngiliz, İtalyan ve İspanyol kulüplerinin takipte olduğu ifade edildi. Antalya maçında tribünde scoutların olması Onyekuru’nun da performansına tavan yaptırdı. Galatasaraylı oyuncu bu sezon son olarak 2. yarının ilk haftasında 6-0’lık Ankaragücü maçında 3 gol birden atmış, daha sonra suskunluğa girmişti. Sadece Kasımpaşa karşılaşmasında bir asisti olan Onyekuru, Antalya ağlarını iki kez sarsarak kalitesini ortaya koydu. Onyekuru toplamda 11 gole ulaştı. (Star)

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