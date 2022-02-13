Spor Toto Süper Lig ’in 25. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda FT Antalyaspor’a 3-0 mağlup oldu. 90 dakikanın ardından Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Volkan Demirel maçı değerlendirdi.

Karşılaşmaya iyi başlamadıklarını belirten Volkan Demirel, "Kalabalık kaldığımız pozisyonda golü yedik. Duran toptan yediğimiz golle 2-0 oldu. Karşımızda istekli ve inançlı bir Antalyaspor vardı. 2-0'dan sonra kendi adımıza daha da zorlaştı işler. ikinci yarı değişiklikler yapmaya çalıştık. Bu değişiklikler oyunu çevirmeye yakındı. Tabii ki bahane ürütmek, söylemek kolay. Şunu söyleyebilirim; hafta içi oynadığımız maçın etkisinin olduğunu düşünüyorum. Bugünkü ilk yarıdaki oyun, geldiğimizden beri oynadığımız en kötü oyundu. Antalyaspor'u tebrik ediyorum. Önümüzdeki haftalarda bu hataları yapmamaya çalışacağız" dedi.