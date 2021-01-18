Antalyaspor ligde ve kupada 'kazanmak' istiyor

Tolga YILDIRIM/ANTALYA,(DHA) - SÜPER Lig'de yarın karşılaşacakları Trabzonspor maçını kazanmayı, kupada da final oynamayı hedeflediklerini belirten Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Transfer yapılamaz değil ama gelirler azalmışken takımımızı finansal açıdan zorlayacak durum yaratmak söz konusu değil. Gençlere yatırım yapan ekip olarak uzun vadede plan yaparken çok özel ve dikkatli davranmak zorundayız. Antalyaspor'un şu mevkiye şu transfer yapılacak durumu yok" dedi.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, yarın ligin güçlü takımlarından Trabzonspor ile karşılaşacaklarını dile getirdi. Trabzonspor'un son dönemde çıkışta olduğuna değinen Süğlün, Fraport TAV Antalyaspor'un da 3 maçtır kaybetmediğine dikkati çekti. Süğlün, Trabzonspor maçında iyi oyunla 3 puan kazanmak istediklerini söyledi. Fraport TAV Antalyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki hedeflerini anlatan Süğlün, çeyrek finalde rakibini elemek istediklerine değindi Süğlün, "Kupada final oynamak istiyoruz. Kaliteli bir ekibiz. Final hedefine ulaşacak güçteyiz. Şu ana kadar kupadaki başarılardan dolayı futbolcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyoruz" dedi.

Transfer döneminde takımı finansal açıdan zorlayacak bir durum yaratmayı düşünmediklerine değinen Süğlün, kadrodaki genç oyuncuların başarılarıyla dikkati çektiğini söyledi. Gençlere yatırım yapan bir takım olarak uzun vadede planlama yaptıklarını anlatan Süğlün, "Pandemi ile dünyada kulüplerin maddi zorlukları arttı. Bizim de bütçemiz belli. Biz geleceğimizi gençlere yatırım yapan kulüp olarak planladık. Bu doğrultuda Ersun hoca ile anlaştık. Transfer yapılamaz değil ama gelirler azalmışken takımımızı finansal açıdan zorlayacak durum yaratmak söz konusu değil. Gençlere yatırım yapan ekip olarak uzun vadede plan yaparken çok özel ve dikkatli davranmak zorundayız. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz Antalyaspor'un şu mevkiye şu transfer yapılacak durumu yok" diye konuştu.

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