Antalyaspor, ligde kaleyi en az gören takım

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor, maç başına 6,5 şut ortalamasıyla 31 haftada kaleye şut atan takım sıralamasında son sırada yer alıyor.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 31 haftayı 8 galibiyet, 15 beraberlik ve 7 yenilgi ile 39 puanla 11'inci sırada tamamladı. Kırmızı beyazlılar 31 haftada maç başına 6,5 şut ortalamasıyla 21 takım arasında son sırayı aldı. Fraport TAV Antalyaspor'u 7,3 ile Göztepe, 7,7 ile Gaziantep FK ve 8,0 ile MKE Ankaragücü takip etti.

ŞUT ORTALAMASI EN YÜKSEK ALANYASPOR

Süper Lig takımları arasında şut ortalaması en yüksek takım ise bir başka Antalya temsilcisi Aytemiz Alanyaspor oldu. Turuncu yeşilli takım ligdeki takımlar arasında maç başına 12,6 şut ortalamasıyla zirvede yer aldı. Alanyaspor'u 11,3 ile Fenerbahçe, 10,9 ile Beşiktaş, 10,8 ile Medipol Başakşehir ve 10,3 ile Galatasaray takip etti.

EN AZ İSABETLİ ŞUT ÇEKEN 2'NCİ TAKIM

Fraport TAV Antalyaspor, ligdeki takımlar arasında en az isabetli şut çeken takımlar arasında Gençlerbirliği'nin arkasından 2'nci sırada yer aldı. Kırmızı beyazlı takım maç başına 3,2 isabetli şut ortalaması yakalarken, 3,1 isabetli şut ortalaması bulunan başkent temsilcisi Gençlerbirliği'nin arkasında yer aldı. İki takımı 3,4 ile Göztepe, 3,5 ile Kayserispor takip etti.

EN ÇOK KALEYİ ALANYASPOR BULDU

Ligde attıkları şutlarla kaleyi en çok bulan Aytemiz Alanyaspor oldu. Turuncu yeşilli takım maç başına 6,0 isabetli şut oranı yakaladı. Aytemiz Alanyaspor'u sırasıyla 5,7 ile Galatasaray, 5,5 ile Fenerbahçe ve 5,2 ile Beşiktaş takip etti.

Fraport TAV Antalyaspor'un 31 hafta sonunda gol ortalaması ise 1 olarak istatistiklere yansıdı. Kırmızı beyazlılar, ligde gol ortalaması 0,8 olan Kayserispor, 0,9 olan BB Erzurumspor, Denizlispor ve Gençlerbirliği'nin ardından en az gol ortalaması yakalayan takım oldu.

GOL ORTALAMASINDA BEŞİKTAŞ ZİRVEDE

Ligde gol ortalamasında en üst sırada Beşiktaş yer aldı. Siyah beyazlı ekip maç başına 2,2 gol ortalaması yakaladı. Beşiktaş'ı , 2,0 ile Galatasaray ve 1,8 ile Fenerbahçe takip etti.

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