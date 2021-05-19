Antalyaspor kupayı yine kazanamadı

Antalyaspor ikinci Türkiye Kupası finalinde de hedefine ulaşamadı. İlk kez 1999-2000 sezonunda Yozgat (2-0), Bakırköy (d: 2-0), Dardanelspor (3-1) ve Bursaspor'u eleyerek Diyarbakır'da oynanan finalde o sezon UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray'a rakip olan Kırmızı-Beyazlılar, geriden gelip öne geçtikleri maçı uzatmada 5-3'lük skorla kaybedip kupa hedefine ulaşamamıştı.

İlk kez gol yediler

Metin Ünal yönetiminde o sezon başaramadığını Ersun Yanal ile gerçekleştirmek için Beşiktaş karşısına çıkan Antalyaspor yine kupayı alamadı. Pendikspor (1-0), Boluspor (d:1-0), Bursaspor (3-0), Sivasspor (d: 1-0) ve Alanyaspor'u (2-0) eleyen Güney ekibi Siyah-Beyazlılar önünde ilk yarıda yediği gollere karşılık veremedi. İlk kez kupada gol yiyen Kırmızı-Beyazlılar bir kez daha finalden boynu bükük ayrıldı.