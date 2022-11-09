Antalyaspor, kupada tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda Fraport TAV Antalyaspor ile Pendikspor karşılaştı. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maçı Oğuzhan Aksu yönetti. Fraport TAV Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 9 ve 33'üncü dakikada Luiz Adriano ile 45'inci dakikada Soner Aydoğdu kaydetti. Fraport TAV Antalyaspor, bu galibiyetle 5'inci eleme turuna yükseldi.

Öte yandan kırmızı-beyazlı ekibin tecrübeli orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, kırmızı beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.

ANTALYA, (DHA)



