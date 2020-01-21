Tolga YILDIRIM/ANTALYA,(DHA) - ZİRAAT Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Antalyaspor, kupada rakibini elemeyi hedefliyor.

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. İlk maçı sahasında 4-3 kazanan Antalyaspor, kupada rakibini eleyerek üst tura çıkmayı hedefliyor. Kırmızı beyazlılar teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Tuna, karşılaşmada yeni transferler Sinan Gümüş ile Veysel Sarı'ya kadroda forma şansı tanıyacak. Karşılaşma yarın Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda saat 17.00'da oynanacak. Antalyaspor'da Göztepe maçında kart cezalısı Diego ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare forma giyemeyecek.

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