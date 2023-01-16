Antalyaspor, kupada çeyrek finali hedefliyor

Ligde oynadığı son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan Antalyaspor, salı günü Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunda sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Antalyaspor, rakibi Kayserispor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 yıl sonra yine son 16 turunda karşılaşacak. 5 yıl önce çift maç usulü oynanan mücadeleyi Kayserispor kazanarak çeyrek finale yükselme başarısı göstermişti.

TOPLAMDA 58'İNCİ RANDEVU

Antalyaspor ile Kayserispor bugüne kadar 57 kez rakip oldu. Kırmızı beyazlılar, 57 maçta 21 galibiyet, 18 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. Antalya'da oynanan 28 mücadelede ev sahibi Antalyaspor'un üstünlüğü göze çarparken; kırmızı beyazlılar bu maçlarda 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 yenilgi ile sahadan ayrıldı. İki takım Süper Lig 'de 29 kez karşılaşırken; bu mücadeleler sonunda Antalyaspor 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

KUPADA 5'İNCİ KEZ

Antalyaspor ile sarı kırmızılı ekip Türkiye Kupası'nda 5'inci kez rakip oldu. Daha önce kupada oynanan 4 maçta Antalyaspor'un rakibine galibiyeti bulunmazken; Kayserispor 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Antalyaspor, Kayserispor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 yıl sonra yine son 16 turunda karşılaşacak. 5 yıl önce çift maç usulü oynanan mücadeleleri Kayserispor 2-0 ve 3-1 kazanarak çeyrek finale yükselme başarısı göstermişti.

4 SAKAT, 1 CEZALI

Antalyaspor'da zorlu Kayserispor maçı öncesi Fredy, Ghacha, Haji Wright ve Doğukan Sinik sakatlıkları dolayısıyla zorlu maçta görev alamayacak. Ligde oynanan Giresunspor maçında kırmızı kart gören Fernando Martins de cezası dolayısıyla takımdaki yerini alamayacak.

Antalyaspor ile Kayserispor arasındaki mücadele yarın saat 17.30'da Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda oynanacak.

DHA