Antalyaspor kötü seriyi tekrarlamadı

Antalyaspor'a sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük maçında 3 puanı getiren golleri 17. dakikada Fernando Martins, 30. dakikada Fedor Kudryashov ve 85. dakikada Admir Mehmedi geldi.

Akdeniz ekibi, Süper Lig 'de 2006 yılında yakaladığı en uzun beraberlik serisinden sonra, son iki Süper Lig maçı golsüz eşitlikle tamamlanmıştı. Antalyaspor, rakibi Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerek kötü seriyi egale etmekten kurtuldu.

Aldığı bu yenilginin ardından Süper Lig’deki son 12 maçta sadece üçünü kazanan Fatih Karagümrük bu seride 2 beraberlik 7 mağlubiyet aldı. İstanbul ekibi bu galibiyetlerin tamamını gol yemediği karşılaşmalarda almıştı.