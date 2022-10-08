Antalyaspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Antalyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'u konuk edecek. 4 maçtır kaybeden ev sahibi, kazanıp kötü gidişatı durdurmayı amaçlıyor. Zirve iddiasını sürdüren konuk takım ise 3 puanı kapıp evine moralli dönmeyi hedefliyor. Antalyaspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Antalyaspor ile Konyaspor , Süper Lig'in 9. haftasında kozlarını paylaşacak. 2 maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste 4 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Nuri Şahin yönetimindeki Kırmızı Beyazlılar, 6 puanla 15. sırada yer alıyor. Akdeniz ekibi, 3 puanı kapıp kötü gidişatı durdurmayı amaçlıyor. 4 maçtan 12 puan çıkarmasının ardından Galatasaray 'a kaybeden, geçtiğimiz hafta ise Ümraniyespor'u tek golle geçen İlhan Palut'lu Konyaspor, 17 puanla 3. basamakta. Yeşil Beyazlılar, deplasmanda kazanıp zirve iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.
Antalyaspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Corendon Airlines Park'ta oynanacak Antalyaspor-Konyaspor maçını Mert Güzenge yönetecek. Bugün saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Antalyaspor-Konyaspor muhtemel 11'ler:
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Ömer, Kudryashov, Güray, Ribeiro, Fernando, Ndao, Larsson, Adriano, Wright
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Calvo, Adil, Guilherme, Paz, Hadziahmetovic, Soner, Bytyqi, Michalak, Muhammet