Antalyaspor ile Konyaspor , Süper Lig'in 9. haftasında kozlarını paylaşacak. 2 maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste 4 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Nuri Şahin yönetimindeki Kırmızı Beyazlılar, 6 puanla 15. sırada yer alıyor. Akdeniz ekibi, 3 puanı kapıp kötü gidişatı durdurmayı amaçlıyor. 4 maçtan 12 puan çıkarmasının ardından Galatasaray 'a kaybeden, geçtiğimiz hafta ise Ümraniyespor'u tek golle geçen İlhan Palut'lu Konyaspor, 17 puanla 3. basamakta. Yeşil Beyazlılar, deplasmanda kazanıp zirve iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Antalyaspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Corendon Airlines Park'ta oynanacak Antalyaspor-Konyaspor maçını Mert Güzenge yönetecek. Bugün saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Antalyaspor-Konyaspor muhtemel 11'ler:

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Ömer, Kudryashov, Güray, Ribeiro, Fernando, Ndao, Larsson, Adriano, Wright

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Calvo, Adil, Guilherme, Paz, Hadziahmetovic, Soner, Bytyqi, Michalak, Muhammet