Antalyaspor-Konyaspor (CANLI)

Antalyaspor ile Konyaspor , Süper Lig'in 9. haftasında kozlarını paylaşıyor. 2 maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste 4 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Nuri Şahin yönetimindeki Kırmızı Beyazlılar, 6 puanla 15. sırada yer alıyor. Akdeniz ekibi, 3 puanı kapıp kötü gidişatı durdurmayı amaçlıyor. 4 maçtan 12 puan çıkarmasının ardından Galatasaray 'a kaybeden, geçtiğimiz hafta ise Ümraniyespor'u tek golle geçen İlhan Palut'lu Konyaspor, 17 puanla 3. basamakta. Yeşil Beyazlılar, deplasmanda kazanıp zirve iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Antalyaspor'da sakatlanan Ndao'nun yerine Ghacha oyuna girdi.

24. dakikada sol kanattan son çizgiye inen Ghacha'nın yerden penaltı noktasına çıkardığı topa Wright hareketlendi, ancak son anda savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.

30. dakikada Konyaspor'da sarı kart gören Calvo, Gaziantep FK maçı öncesi cezalı duruma düştü.

39. dakikada Antalyaspor'da ceza sahası içinde topla buluşan Wright'ın şutunda top üstten auta gitti.

42. dakikada Konyaspor'da topla birlikte ceza sahasına giren Soner'in rakibinden sıyrıldıktan sonra yerden sağ köşeye yaptığı vuruşta, kaleci Alperen son anda topu kornere çeldi.

Antalyaspor-Konyaspor maçı 11'leri:

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Fernando, Wright, Adriano, Güray (C), Ndao, Ufuk, Ömer, Luyindama, Sinan.

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Amir, Soner, Muriç, Bruno, Bytyqi, Muhammet.

Antalyaspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Corendon Airlines Park'ta oynanan Antalyaspor-Konyaspor maçını Mert Güzenge yönetiyor. Saat 17.00'de başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...