Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 42. haftasında Antalyaspor ile Konyaspor, sezonu galibiyet ile noktalamak için kozlarını paylaşacak. Ev sahibi haftaya 49 puanla 11. sırada girdi. Konuk ekip ise 43 puanla 16. basamakta. Peki, Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 90 dakika öncesi detaylar ve muhtemel 11'ler haberimizde.
Antalyaspor, Süper Lig'in 42. haftasında Konyaspor'u konuk edecek. 6 maçtır kazanamayan ve haftaya 43 puanla 16. sırada giren Akdeniz temsilcisi, sezona kötü gidişata son vererek nokta koymak istiyor. 3 maçtır kaybetmeyen ve 49 puanla 11. basamakta bulunan Konyaspor ise serisini 4 maça çıkarmayı amaçlıyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı 0-0'lık eşitlikle sona ermişti.
Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Antalya Stadı'nda oynanacak Antalyaspor - Konyaspor maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak. beIN Sports konferans yayın ve beIN Connect'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Antalyaspor - Konyaspor muhtemel 11'ler:
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri, Hakan, Ribeiro, Amilton, Gökdeniz, Podolski
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Jevtovic, Milosevic, Shengelia, Sekidika, Cikalleshi
Antalyaspor'da Doğukan ile Drole, Konyaspor'da ise Anicic, Alper, Bytqi ve Kravets, sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecekler.