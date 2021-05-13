Antalyaspor, Süper Lig'in 42. haftasında Konyaspor'u konuk edecek. 6 maçtır kazanamayan ve haftaya 43 puanla 16. sırada giren Akdeniz temsilcisi, sezona kötü gidişata son vererek nokta koymak istiyor. 3 maçtır kaybetmeyen ve 49 puanla 11. basamakta bulunan Konyaspor ise serisini 4 maça çıkarmayı amaçlıyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı 0-0'lık eşitlikle sona ermişti.

Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalya Stadı'nda oynanacak Antalyaspor - Konyaspor maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak. beIN Sports konferans yayın ve beIN Connect'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Antalyaspor - Konyaspor muhtemel 11'ler:

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri, Hakan, Ribeiro, Amilton, Gökdeniz, Podolski

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Jevtovic, Milosevic, Shengelia, Sekidika, Cikalleshi

Antalyaspor'da Doğukan ile Drole, Konyaspor'da ise Anicic, Alper, Bytqi ve Kravets, sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecekler.