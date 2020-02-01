Antalyaspor - Konyaspor maç sonucu: 0 - 0

Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Kritik mücadelede takımlar önemli fırsatlar yakalasa da gol bulamadı ve mücadele berabere bitti. Antalyaspor puanını 18, Konyaspor ise 19 yaptı.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Fredy'nin uzun topunda defansın arkasına sarkan Sinan Gümüş, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sinan'dan önce topu son anda yumruklayan Serkan Kırıntılı tehlikeyi önledi.

13. dakikada Miya’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Milosevic sert vurdu ancak kaleci kaleci Boffin topu güçlükle kornere gönderdi.

22. dakikada Fredy’nin ortasında arka direkte topla buluşan Sinan Gümüş kale önüne çevirdi. Kale sahası önünde yaşanan tehlikede Konyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

26. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Anicic kafayı vurdu. Kaleci Boffin'i geçen topu çizgi üzerinde Bünyamin uzaklaştırarak gole engel oldu.

İlk yarı golsüz sona erdi

60.dakikada Konyaspor gole çok yaklaştı. Devre arasında transfer olan Robert Mak, savunmanın arkasına sarktı kaleci ile karşı karşıya şutunu çekti top auta gitti.

66dakikada Shengelia ceza sahası dışından vurdu top savunmadan geri geldi.

89.dakikada Konyaspor atağında Milosevic vurdu top yandan auta gitti.

90.dakikada sol kanattan Antalyaspor geldi. Fredy ceza sahasına girdi kale sahasına çevirdi oluşan karambolde Konyaspor savunması topu uzaklaştırdı

Mücadele 0-0 sona erdi.

Stat: Antalya

Hakemler: Halis Özkahya, Serkan Ok, Süleyman Özay

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Chico, Bünyamin Balcı, Kudriashov,

Veysel Sarı, Fredy, Yekta Kurtuluş (Dk. 69 Charles), Sinan Gümüş (Dk. 79 Doğukan

Sinik), Leschuk (Dk. 64 Amilton), Mukairu

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ömer Ali Şahiner, Selim

Ay, Anicic, Guilherme, Shengelia (Dk. 74 Hurtado), Volkan Fındıklı, Jonsson,

Milosevic, Miya (Dk. 55 Robert Mak), Thuram (Dk. 85 Bajic)

Sarı kartlar: Dk. 70 Bünyamin Balcı, Dk. 73 Veysel Sarı, Dk. 90 3

Charles (Antalyaspor)







