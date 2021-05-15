Antalyaspor - Konyaspor (CANLI)

Antalyaspor, Süper Lig'in 42. haftasında Konyaspor'u konuk ediyor. 6 maçtır kazanamayan ve haftaya 43 puanla 16. sırada giren Akdeniz temsilcisi, sezona kötü gidişata son vererek nokta koymak istiyor. 3 maçtır kaybetmeyen ve 49 puanla 11. basamakta bulunan Konyaspor ise serisini 4 maça çıkarmayı amaçlıyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı 0-0'lık eşitlikle sona ermişti. Maçta ilk düdük çaldı.

Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalya Stadı'nda oynanan Antalyaspor - Konyaspor maçını Suat Arslanboğa yönetiyor. Bu akşam saat 18.00'de başlayanve beIN MAX 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...

Antalyaspor - Konyaspor 11'ler...

Antalyaspor: Ferhat, Ersan, Bahadır, Sam, Orgill, Ufuk, Imeri, Mert, Bünyamin, Hakan, Ali Eren.

Konyaspor: Erten, Adil, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Skubic, Amir, Amar, Guilherme, Sekidika, Bytyqi, Cikalleshi.