Antalyaspor - Konyaspor (CANLI)
Süper Lig'in 42. haftasında Antalyaspor ile Konyaspor, sezonu galibiyet ile noktalamak için kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi haftaya 49 puanla 11. sırada girdi. Konuk ekip ise 43 puanla 16. basamakta. Peki, Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 90 dakika öncesi detaylar ve 11'ler haberimizde. Maçta ilk düdük çaldı.
Antalyaspor, Süper Lig'in 42. haftasında Konyaspor'u konuk ediyor. 6 maçtır kazanamayan ve haftaya 43 puanla 16. sırada giren Akdeniz temsilcisi, sezona kötü gidişata son vererek nokta koymak istiyor. 3 maçtır kaybetmeyen ve 49 puanla 11. basamakta bulunan Konyaspor ise serisini 4 maça çıkarmayı amaçlıyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı 0-0'lık eşitlikle sona ermişti. Maçta ilk düdük çaldı.
Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Antalya Stadı'nda oynanan Antalyaspor - Konyaspor maçını Suat Arslanboğa yönetiyor. Bu akşam saat 18.00'de başlayanve beIN MAX 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...
Antalyaspor - Konyaspor 11'ler...
Antalyaspor: Ferhat, Ersan, Bahadır, Sam, Orgill, Ufuk, Imeri, Mert, Bünyamin, Hakan, Ali Eren.
Konyaspor: Erten, Adil, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Skubic, Amir, Amar, Guilherme, Sekidika, Bytyqi, Cikalleshi.