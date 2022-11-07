Antalyaspor kendine geldi, seri yakaladı

Süper Lig 'de 2022-2023 sezonuna üst sıraları hedefleyerek başlayan FTA Antalyaspor, inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Defans hattındaki sorunun çözülmesi ve sakat oyuncuların da dönmesiyle Kırmızı Beyazlılar, son üç haftada çıkışa geçti.

Ligin 11. haftasında sahasında İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden Antalyaspor, deplasmandaki 12. hafta karşılaşmasında Sivaspor'u 2-0'la geçti. Art arda gelen galibiyetlerle morallenen Kırmızı Beyazlılar sahasındaki Fatih Karagümrük maçına da mutlak 3 puan parolasıyla çıktı. Maçın ilk 20 dakikasında kalesinde 2 gol gören Antalyaspor, oyuncu değişikliklerin ardından mücadeleyi 4-2 kazanmayı başardı. Güney ekibine galibiyeti getiren goller Wright, Veysel Sarı ve Güray Vural'dan (2) geldi.

Akdeniz ekibinin 3 puan sevincini soyunma odasında teknik heyet ve yönetimle birlikte kutladı. Bu sonuçla son 3 haftayı galibiyetle kapatan Antalyaspor, puanını 16 yapıp ligde 9. sıraya yükseldi. Nuri Şahin'in öğrencileri, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda sahasında Pendikspor'u ağırlarken, hasta sonu ise deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. (İHA)