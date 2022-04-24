Antalyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 34. haftasında son 11 maçtır kaybetmeyen ve Nuri Şahin ile büyük bir çıkış yakalayan Antalyaspor, sahasında Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor'u konuk edecek. Avrupa mücadelesi veren Akdeniz ekibi, yarınki karşılaşmayı kazanarak büyük bir avantaj elde etmek istiyor. Kayserispor ise düşme hattından uzaklaşmanın peşinde. Peki Antalyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç ile ilgili tüm detaylar ve canlı skor fanatik.com.tr'de...
Süper Lig 'de Avrupa mücadelesi veren Antalyaspor, düşme hattına yakın olan Kayserispor'u konuk ediyor. Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde büyük bir çıkış yakalan ve son oynadığı 11 maçı kaybetmeyen, son 6 maçtan da üst üste galibiyetle ayrılan Akdeniz ekibi, 50 puanla 8. sırada yer alıyor. Kayserispor ise 42 puanla 15. sırada.
Antalyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan Antalyaspor - Kayserispor karşılaşması 24 Nisan Pazar günü saat 20:30'da başlayacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Antalyaspor - Kayserispor maçı muhtemel 11'leri
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Fedor, Güray, Poli, Hakan, Doğukan, Fernando, Ndao, Adriano
Kayserispor: Lung, Onur, Uğur, Majid, Carole, Kemen, İbrahim, Attamah, Emrah, Thiam, İlhan
Antalyaspor ile Kayserispor 56. randevuda
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor ligde 28, toplamda ise 56. kez rakip olacak.
Süper Lig'de 33 hafta sonunda 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi alarak 50 puan toplayan kırmız-beyazlılar, 34. haftada sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Akdeniz ekibi ile sarı-kırmızılılar toplamda 56, Süper Lig'de ise 28. kez karşı birbirlerine rakip olacak. Antalyaspor ile Kayserispor bugüne kadar 55 kez birbirlerine rakip oldu. Kırmızı- beyazlılar, geride kalan 55 maçta 21 galibiyet, 17 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de ise 27 kez karşılaşırken, bu mücadeleler sonunda Antalyaspor 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 da yenilgi aldı. Ligin ilk yarısındaki karşılaşmayı Antalyaspor 2-0 kaybetmişti.