Süper Lig 'de Avrupa mücadelesi veren Antalyaspor, düşme hattına yakın olan Kayserispor'u konuk ediyor. Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde büyük bir çıkış yakalan ve son oynadığı 11 maçı kaybetmeyen, son 6 maçtan da üst üste galibiyetle ayrılan Akdeniz ekibi, 50 puanla 8. sırada yer alıyor. Kayserispor ise 42 puanla 15. sırada.

Antalyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan Antalyaspor - Kayserispor karşılaşması 24 Nisan Pazar günü saat 20:30'da başlayacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Antalyaspor - Kayserispor maçı muhtemel 11'leri

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Fedor, Güray, Poli, Hakan, Doğukan, Fernando, Ndao, Adriano

Kayserispor: Lung, Onur, Uğur, Majid, Carole, Kemen, İbrahim, Attamah, Emrah, Thiam, İlhan

Antalyaspor ile Kayserispor 56. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor ligde 28, toplamda ise 56. kez rakip olacak.

Süper Lig'de 33 hafta sonunda 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi alarak 50 puan toplayan kırmız-beyazlılar, 34. haftada sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Akdeniz ekibi ile sarı-kırmızılılar toplamda 56, Süper Lig'de ise 28. kez karşı birbirlerine rakip olacak. Antalyaspor ile Kayserispor bugüne kadar 55 kez birbirlerine rakip oldu. Kırmızı- beyazlılar, geride kalan 55 maçta 21 galibiyet, 17 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de ise 27 kez karşılaşırken, bu mücadeleler sonunda Antalyaspor 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 da yenilgi aldı. Ligin ilk yarısındaki karşılaşmayı Antalyaspor 2-0 kaybetmişti.