Antalyaspor - Kayserispor maçı (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Antalyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Mücadele Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda oynanıyor. Müsabakada Cihan Aydın görev alıyor.

Antalyaspor ile Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 yıl sonra yine son 16 turunda karşılaşıyor. 5 yıl önce çift maç usulü oynanan mücadeleyi Kayserispor kazanarak çeyrek finale yükselme başarısı göstermişti.

Antalyaspor ile Kayserispor bugüne kadar 57 kez rakip oldu. Kırmızı beyazlılar, 57 maçta 21 galibiyet, 18 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. Antalya'da oynanan 28 mücadelede ev sahibi Antalyaspor'un üstünlüğü göze çarparken; kırmızı beyazlılar bu maçlarda 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 yenilgi ile sahadan ayrıldı. İki takım Süper Lig 'de 29 kez karşılaşırken; bu mücadeleler sonunda Antalyaspor 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

Antalyaspor ile sarı kırmızılı ekip Türkiye Kupası'nda 5'inci kez rakip oldu. Daha önce kupada oynanan 4 maçta Antalyaspor'un rakibine galibiyeti bulunmazken; Kayserispor 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Antalyaspor, Kayserispor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 yıl sonra yine son 16 turunda karşılaşacak. 5 yıl önce çift maç usulü oynanan mücadeleleri Kayserispor 2-0 ve 3-1 kazanarak çeyrek finale yükselme başarısı

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kayserispor'u yenerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Kırmızı beyazlılarda zorlu maç öncesi 5 eksik bulunuyor. Fredy, Ghacha, Haji Wright ve Doğukan Sinik sakatlıkları dolayısıyla zorlu maçta görev alamadı. Ligde oynanan Giresunspor maçında kırmızı kart gören Fernando Martins de cezası dolayısıyla takımdaki yerini almadı.

Antalyaspor: Ataberk, Floranus, Gerxhaliu, Soner, Güray, Mehmedi, Ufuk, Larsson, Nakajima, Sinan, Veysel.

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Arif, Emrah, Kaman, Ackah, Karimi, Ramazan, İlhan.

MAÇ BAŞLADI!