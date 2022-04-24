Antalyaspor - Kayserispor maçı (CANLI)
Süper Lig'in 34. haftasında son 11 maçtır kaybetmeyen ve Nuri Şahin ile büyük bir çıkış yakalayan Antalyaspor, sahasında Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor'u konuk ediyor. Avrupa mücadelesi veren Akdeniz ekibi, yarınki karşılaşmayı kazanarak büyük bir avantaj elde etmek istiyor. Kayserispor ise düşme hattından uzaklaşmanın peşinde. Maç ile ilgili tüm detaylar ve canlı skor fanatik.com.tr'de... Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
Süper Lig 'de Avrupa mücadelesi veren Antalyaspor, düşme hattına yakın olan Kayserispor'u konuk ediyor. Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde büyük bir çıkış yakalan ve son oynadığı 11 maçı kaybetmeyen, son 6 maçtan da üst üste galibiyetle ayrılan Akdeniz ekibi, 50 puanla 8. sırada yer alıyor. Kayserispor ise 42 puanla 15. sırada.
MAÇ BAŞLADI
İLK YARI | Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında iki takım da gol atamadı. Devre arasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.
Antalyaspor - Kayserispor maçında ilk 11'ler:
Antalyaspor: Boffin, Floranus, Naldo, Kudriashov, Güray, Fernando, Hakan, Luiz Adriano, Ndao, Doğukan, Wright
Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Attamah, Kemen, Bertolacci, Ramazan, Thiam, Gavranovic