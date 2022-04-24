Antalyaspor - Kayserispor maçı (CANLI)

Süper Lig 'de Avrupa mücadelesi veren Antalyaspor, düşme hattına yakın olan Kayserispor'u konuk ediyor. Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde büyük bir çıkış yakalan ve son oynadığı 11 maçı kaybetmeyen, son 6 maçtan da üst üste galibiyetle ayrılan Akdeniz ekibi, 50 puanla 8. sırada yer alıyor. Kayserispor ise 42 puanla 15. sırada.

MAÇ BAŞLADI

İLK YARI | Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında iki takım da gol atamadı. Devre arasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.

Antalyaspor - Kayserispor maçında ilk 11'ler:

Antalyaspor: Boffin, Floranus, Naldo, Kudriashov, Güray, Fernando, Hakan, Luiz Adriano, Ndao, Doğukan, Wright

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Attamah, Kemen, Bertolacci, Ramazan, Thiam, Gavranovic







