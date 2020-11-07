Antalyaspor, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - SÜPER Lig'in 8'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti. Kırmızı beyazlılarda Amilton ile Jahovic kart cezası, Serdar Gürler, Drole, Hakan Özmert, Bahadır Öztürk ve Doğukan Sinik de sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacak. Ligde oynadığı son 4 maçta galibiyet elde edemeyen kırmızı beyazlılar, deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Fraport TAV Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Kasımpaşa deplasmanının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenör Tahsin Tam yönetimindeki antrenmanda kırmızı beyazlılar taktik çalıştı.

Fraport TAV Antalyaspor'da Amilton ile Jahovic kart cezası nedeniyle Kasımpaşa maçı kadrosunda yer almayacak. Kırmızı beyazlılarda sakatlığı devam eden Serdar Gürler, Drole, Hakan Özmert, Bahadır Öztürk ve Doğukan Sinik de maçta forma giyemeyecek.

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