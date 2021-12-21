Antalyaspor - Kasımpaşa maçı sonucu: 1-1

Antalyaspor ile Kasımpaşa, Süper Lig 'in 18. haftasında karşı karşıya geldi. Geçen hafta Konyaspor 'a son dakikada yediği golle kaybeden Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor sahasında Kasımpaşa engelini geçerek telafi peşindeydi. Ancak planlar tutmadı. Oldukça düşük tempoda geçen maçta Kırmızı-Beyazlılar 38. dakikada Naldo'nun golüyle 1-0 öne geçti.

İkinci yarıda da tempo bir türlü yükselmedi. Akdeniz ekibi artık 1-0'ı koruma iç güdüsüyle oynarken, 90+2'de sahneye Umut Bozok çıktı. Donk'un asistinde topu ağlarla buluşturan başarılı futbolcu maçın skorunu belirledi: 1-1.

Bu sonuçla Akdeniz ekibi puanını 22 yaptı. İstanbul temsilcisi son anlarda bulduğu golle 1 puanı alsa da Paşa'nın galibiyet hasreti 7'ye çıktı ve 12 puanla ligin dibinde kaldı.

Maçtan dakikalar

Maçın 15. dakikasında Kasımpaşa tehlikeyi yaratan taraf oldu. Sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Umut Bozuk'un yerden kale alanına gönderdiği top savunmadan sekerek Eysseric'in önünde kaldı. Onun vuruşunda top direkten döndü. Dönen topa Travnik hareketlendi, ancak yan hakem pozisyonun ardından ofsayt bayrağını kaldırdı.

Maçta dakikalar 16'yı gösterdiğinde Antalyaspor bu kez etkili geldi. Mukairu ile duvar pası yaparak ceza sahasına giren Doğukan'ın yerden şutunda son anda araya giren Brecka topu kornere gönderdi.

22. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Travnik'in kale alanına ortaladığı topa Umut Bozok kafayı vurdu. Kaleci Boffin son anda topu kornere çeldi. Umut Bozok ve Veysel hava topu mücadelesinde çarpıştı ve iki isimde yerde kaldı. Sağlık görevlileri sahaya davet edildi. İki oyuncu tedavileri için sahaya kenarına taşındı. İki oyuncu da tedavilerinin ardından sahaya geri döndü.

30. dakikada ev sahibi ekip Antalyaspor şansını uzaktan denedi. Ceza sahasında sırtı kaleye dönük bir şekilde topu kontrol eden Ghacha'nın ceza sahası yayına çıkardığı topa Poli gelişine çok sert vurdu, ancak top yandan auta gitti.

Naldo gol perdesini açtı

GOL | Maçın 38. dakikasında Antalyaspor Naldo'nun golü ile 1-0 öne geçti. müdahalesiyle tekrar Fredy'e geldi. Fredy bir kez daha kale alanına ortaladı. Top bu kez Naldo çok iyi yükselerek vurdu kafayı ve topu filelere gönderdi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-0 ev sahibi Antalyaspor'un üstünlüğü ile geçildi.

53'te Kasımpaşa atağa çıkarken, Ghacha dokundu, top bir anda Mukairu'nun önünde kaldı. Genç futbolcu hızıyla rakip savunmayı geçti ancak karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Ertuğrul'a takıldı.

63. dakikada Kasımpaşa orta alandan serbest vuruş kullandı, yaşanan karambolde top ceza sahası içinde Donk'un önüne düştü. Surinamlı savunmacı önünde seken topa vurdu, kaleci Boffin başarılı.

70. dakika itibarıyla mücadelede tempo düştü.

73'te Antalyaspor'da ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Paul Mukairu tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

81. dakikada Kasımpaşalı Umut Bozok, ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan şansını deniyor ancak başarılı futbolcu çerçeveyi bulamıyor.

Umut attı, beraberlik geldi

GOL | 90+2'de Kasımpaşa tüm hatlarıyla rakip kaleye yüklendi. Stoper Donk da ileriye çıkarken, savunmadan top Surinamlı futbolcuya doğru şişirildi. İyi yükselen 35 yaşındaki oyuncu, penaltı noktası üzerindeki Umut'a topu indirdi. Umut da Boffin'in yanından topu filelerle buluşturdu.

Karşılaşma sona erdi.

Antalyaspor - Kasımpaşa 11'ler:

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Doğukan, Güray, Mukairu, Kudriashov, Poli, Fredy, Ghacha, Bünyamin, Veysel

Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Travnik, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Umut, Jorgensen