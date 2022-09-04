Antalyaspor, Süper Lig 'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. 6 puanla 9. sırada yer alan Akdeniz ekibi, sahadan 3 puanla ayrılarak Gaziantep FK karşısında aldığı 5-2'lik ağır yenilgiyi telafi ettirmeyi hedefliyor. Üst üste 3 maç kaybetmesinin ardından Hatayspor'u 1-0'la geçerek 3 puana ulaşan ve 16. basamakta bulunan İstanbul temsilcisi ise zorlu deplasmanda seri peşinde olacak.

Antalyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor-Kasımpaşa maçını Kadir Sağlam yönetecek. Bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Antalyaspor-Kasımpaşa muhtemel 11'ler:

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Fernando, Fredy, Gökdeniz, Luiz Adriano, Larsson, Wrigh

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Sadık, Ben Ounaes, Turgay, Hajradinovic, Eysseric, Celina, Fall, Bahoken