Antalyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Antalyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Akdeniz ekibi, sahadan 3 puanla ayrılarak geçen hafta aldığı ağır yenilgiyi telafi ettirmeyi hedefliyor. İstanbul temsilcisi ise zorlu deplasmanda seri peşinde olacak. Antalyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Antalyaspor, Süper Lig 'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. 6 puanla 9. sırada yer alan Akdeniz ekibi, sahadan 3 puanla ayrılarak Gaziantep FK karşısında aldığı 5-2'lik ağır yenilgiyi telafi ettirmeyi hedefliyor. Üst üste 3 maç kaybetmesinin ardından Hatayspor'u 1-0'la geçerek 3 puana ulaşan ve 16. basamakta bulunan İstanbul temsilcisi ise zorlu deplasmanda seri peşinde olacak.
Antalyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor-Kasımpaşa maçını Kadir Sağlam yönetecek. Bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Antalyaspor-Kasımpaşa muhtemel 11'ler:
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Fernando, Fredy, Gökdeniz, Luiz Adriano, Larsson, Wrigh
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Sadık, Ben Ounaes, Turgay, Hajradinovic, Eysseric, Celina, Fall, Bahoken