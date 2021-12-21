Antalyaspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 18. haftasında galibiyet için kozlarını paylaşacak. Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, 21 puanla 14. sırada. Geçtiğimiz hafta Konyaspor 'a son dakikada yediği golle kaybeden Akdeniz ekibi, evinde telafi peşinde olacak. 6 maçtır 3 puana hasret kalan, geçtiğimiz hafta Sivasspor 'a karşı alınan 3-1'lik mağlubiyet sonrası Hakan Kutlu ile yollarını ayıran İstanbul temsilcisi, 11 puanla son sırada yer alıyor. Lacivert Beyazlılar, kötü gidişata zorlu deplasmanda son vermeyi amaçlıyor.

Ev sahibinde Crivelli ve Hakan Özmert'in sakatlığı sürüyor. Doğukan ve Ufuk’un da uzun süreli sakatlığı var. Konuk takımda ise Tarkan cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Antalyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalya Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor - Kasımpaşa maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Bugün saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Antalyaspor - Kasımpaşa muhtemel 11'ler:

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Naldo, Güray, Poli, Milosevic, Doğukan Sinik, Amilton, Mukairu

Kasımpaşa: Harun, Hadergonaj, Donk, Brecka, Eren, Doğucan, Travnik, Yusuf, Eysseric, Jorgensen, Umut