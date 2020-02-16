Süper Lig'de sahasında oynadığı son 7 maçta 3 puan kazanamayan Fraport TAV Antalyaspor, pazartesi günü Kasımpaşa'yı yenerek alt sıralardan kurtulmak istiyor. Kırmızı beyazlılarda, Veysel Sarı kart cezası, Bahadır Öztürk, Nazım Sangare, Yeta Kurtuluş ve Adis Jaovic sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Ligde oynadığı son 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen Kasımpaşa, kötü gidişe Fraport TAV Antalyaspor karşısında son vermek istiyor. Lacivert-beyazlı ekip, Süper Lig’de çıktığı son 11 maçta sadece 4 puan toplayabildi. Fuat Çapa’nın teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa, ligde 16 puanla 17. sırada yer alıyor.

Antalyaspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Antalya Stadı’nda oynanacak müsabaka, saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki Fraport TAV Antalyaspor'un Kasımpaşa maçında Veysel Sarı kart cezası, Bahadır Öztürk, Nazım Sangare, Yekta Kurtuluş ve Adis Jaovic sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon oynadığı 21 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. Kırmızı beyazlılar 4 galibiyetin 3'ünü dış sahada elde etti. Antalyaspor sahasında kazandığı tek maçta, ligin 6'ncı haftasında Btc Turk Yeni Malatyaspor'u 3- 0 yendi. Kırmızı beyazlılar 141 gündür sahasında oynadığı 7 maçta 3 puan alamadı. Antalyaspor ligdeki deplasman galibiyetlerini de 1'inci haftadaki Göztepe maçında, 7'nci haftadaki Fenerbahçe mücadelesinde, 19'uncu haftadaki Yukatel Denizlispor karşılaşmasında elde etti. Kırmızı beyazlıların sahasındaki 5 maç ile deplasmandaki 2 maçı da beraberlikle sonuçlandı.

Kasımpaşa'da eksik çok!

Kasımpaşa’da sakatlıkları bulunan David Pavelka, Fode Koita, Loret Sadiku, Ricardo Quaresma ve Fatih Öztürk ile kart cezası süren Haris Hajradinovic, karşılaşmada forma giyemeyecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan müsabakayı Kasımpaşa 3-0 kazanmıştı.



