Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Antalyaspor’a konuk olacak. Mustafa Denizli'nin öğrencileri son haftalarda yakaladığı çıkışı bu maçta devam ettirmek istiyor. Antalyaspor ise rakibini taraftarının desteği ile mağlup etmek istiyor.

Antalyaspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Antalya Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. beIN SPORTS HD 3'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Süper Lig’de çıktığı son 4 maçta mağlup olmayan Kasımpaşa, yaşadığı 2’şer galibiyet ve beraberlikle 8 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, Antalyaspor karşısında da sahadan iyi bir sonuçla ayrılarak Avrupa kupalarına katılma yolunda iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Yaptığı maçların 11’ini kazanan, 4’ünde berabere kalan ve 12’sini yitiren Kasımpaşa, 37 puan ve averajla 6. sırada bulunuyor. Ligde 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Antalyaspor ise 35 puanla 10. basamakta yer alıyor.

Kasımpaşa’da Antalyaspor mücadelesi öncesinde Tobias Heintz, Olivier Veigneau ve Uğurcan Yazğılı’nın sakatlıkları bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul’da yapılan karşılaşmadan Antalyaspor 2-1 galip ayrılmıştı.