Antalyaspor ile VavaCars Fatih Karagümrük Süper Lig 'in 13. haftasında bugün karşı karşıya gelecek. Antalyaspor son dönemde yakaladığı çıkışı bu maçta sürdürmek istiyor. Pirlo'lu Karagümrük ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Antalyaspor - Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Corendon Airlines Park'da saat 17.00'de oynanacak maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Antalyaspor - Karagümrük muhtemel 11'ler

Antalyaspor: Alperen, Veysel, Luyindama, Kudryashov, Güray, Bünyamin, Fernando, Ufuk, Larsson, Nakajima, Wright

Karagümrük: Viviano, Biraschi, Caulker, Dresevic, Caner, Jimmy Durmaz, Shukurov, Uğur, Kouassi, Borini, Diagne

Ev sahibi Antalyaspor, ligde oynadığı 11 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Sivasspor 'u 2-0 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, topladığı 13 puanla haftaya 12. sırada girdi.

Konuk ekip VavaCars Fatih Karagümrük ise ligde oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Galatasaray 'a 2-0 mağlup olan Fatih Karagümrük'ün 12 puanı bulunuyor.