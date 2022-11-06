Antalyaspor - Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta? (11'ler belli oldu)
Süper Lig'in 13. haftasında bugün Antalyaspor ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Antalyaspor son dönemde yakaladığı çıkışı bu maçta sürdürmek istiyor. İki takımın da 11'i belli oldu. Peki, Antalyaspor - Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Antalyaspor ile VavaCars Fatih Karagümrük Süper Lig 'in 13. haftasında bugün karşı karşıya gelecek. Antalyaspor son dönemde yakaladığı çıkışı bu maçta sürdürmek istiyor. Pirlo'lu Karagümrük ise deplasmanda galibiyet arayacak.
Antalyaspor - Karagümrük 11'ler
Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Fernando, Wright, Güray, Fedor, Ufuk, Larsson, Nakajima, Luyindama, Veysel
Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Diagne, Colley, Jimmy, Ozdoev, Shukurov, Kouassi, Caner, Baniya
Antalyaspor - Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Corendon Airlines Park'da saat 17.00'de oynanacak maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Ev sahibi Antalyaspor, ligde oynadığı 11 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Sivasspor 'u 2-0 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, topladığı 13 puanla haftaya 12. sırada girdi.
Konuk ekip VavaCars Fatih Karagümrük ise ligde oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Galatasaray 'a 2-0 mağlup olan Fatih Karagümrük'ün 12 puanı bulunuyor.