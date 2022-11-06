Antalyaspor ile VavaCars Fatih Karagümrük Süper Lig 'in 13. haftasında bugün karşı karşıya gelecek. Antalyaspor son dönemde yakaladığı çıkışı bu maçta sürdürmek istiyor. Pirlo'lu Karagümrük ise deplasmanda galibiyet arayacak.





Antalyaspor - Karagümrük 11'ler

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Fernando, Wright, Güray, Fedor, Ufuk, Larsson, Nakajima, Luyindama, Veysel

Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Diagne, Colley, Jimmy, Ozdoev, Shukurov, Kouassi, Caner, Baniya

Antalyaspor - Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Corendon Airlines Park'da saat 17.00'de oynanacak maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ev sahibi Antalyaspor, ligde oynadığı 11 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Sivasspor 'u 2-0 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, topladığı 13 puanla haftaya 12. sırada girdi.

Konuk ekip VavaCars Fatih Karagümrük ise ligde oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Galatasaray 'a 2-0 mağlup olan Fatih Karagümrük'ün 12 puanı bulunuyor.