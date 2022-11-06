Antalyaspor - Karagümrük CANLI

Antalyaspor ile VavaCars Fatih Karagümrük Süper Lig 'in 13. haftasında bugün karşı karşıya geliyor. Antalyaspor son dönemde yakaladığı çıkışı bu maçta sürdürmek istiyor. Pirlo'lu Karagümrük ise deplasmanda galibiyet arıyor.

Karşılaşma başladı.

GOL | 4. dakikada konuk ekip Fatih Karagümrük mücadelenin başında Ebrima Colley'in golüyle 1-0 öne geçti. Diagne'nin ceza sahası dışından kaleye vurduğu top Colley'e pas oldu ve Colley sağ çaprazdan topu ağlara gönderdi.

GOL | 19. dakikada İstanbul ekibi skoru 2-0'a getirdi. Bu sefer Colley asisti yaparken Diagne ağları havalandırdı.

GOL | 35. dakikada gelişen Antalyaspor atağında sağ kanattan yapılan ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapan Haji Wright, skoru 2-1'e getirdi.

GOL | 41. dakikada Antalyaspor'da Güray Vural harika bir gole imza attı! Korner vuruşunda ceza sahası dışına yönelen topu kontrol eden Güray'ın harika şutu ağlarla buluştu ve skor 2-2'ye geldi.

GOL | 45+2. dakikada Antalyaspor korner kazandı. Kullanılan köşe vuruşunda arka direkte topa vuran Veysel Sarı, takımını 2-0'dan 3-2 öne geçiren golü attı.

İlk yarı 3-2 sona erdi.









Antalyaspor - Karagümrük 11'ler

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Fernando, Wright, Güray, Fedor, Ufuk, Larsson, Nakajima, Luyindama, Veysel

Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Diagne, Colley, Jimmy, Ozdoev, Shukurov, Kouassi, Caner, Baniya

Antalyaspor - Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Corendon Airlines Park'da saat 17.00'de oynanacak maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ev sahibi Antalyaspor, ligde oynadığı 11 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Sivasspor 'u 2-0 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, topladığı 13 puanla haftaya 12. sırada girdi.

Konuk ekip VavaCars Fatih Karagümrük ise ligde oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Galatasaray 'a 2-0 mağlup olan Fatih Karagümrük'ün 12 puanı bulunuyor.