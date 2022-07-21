Antalyaspor Kulübü Derneği, voleybol takım kaptanı Buse Odabaşı ile 1 yıl için daha anlaşmaya vardı. 21 Temmuz 2022 tarihinde Hasan Subaşı Tesislerinde düzenlenen imza törenine Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Caner Canıtez, Erhan Onur Öntaş, Mutlan Erdem ve Dernek Genel Koordinatörü Abdullah Saraçoğlu katıldılar.

İki sezondur takım kaptanı

Bu anlaşma ile birlikte 2018-2019 ve 2021-2022 sezonlarında Filenin Akrepleri'nin kaptanlığını yapan Buse Odabaşı, 2022-2023 sezonunda da kırmızı beyazlı takım ile yola devam edecek. (İHA)