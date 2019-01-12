Antalyaspor, Joel Obi transferi için harekete geçti!

Chievo forması giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Joel Obi, ara transfer döneminde Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un gündemine gelmişti.

İtalyan basını 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili olarak bu defa yepyeni bir iddiaya yer verdi. Sky Sport İtalya'nın okuyucularıyla paylaştığı habere göre Antalyaspor, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

Bu sezon Serie A'da 11 maçta forma şansı bulan Obi'nin güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz yaz Chievo'ya transfer olan Nijeryalıyla 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler