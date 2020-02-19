Antalyaspor İyilik Peşinde Koşacak

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da bu yıl 15'incisi düzenlenen Runatolia Maratonu kapsamında oluşturulan 'Yardımseverlik Koşusu'na Antalyaspor da katılıyor. Futbolun dışında 11 branşta daha Türk sporuna hizmet ederken sosyal sorumluluk projelerinde de ön planda olan Antalyaspor, bu kez çabasını Türk Eğitim Vakfı (TEV) Antalya Şubesi için ortaya koyacak.

1 Mart Pazar günü Antalya'da gerçekleştirilecek Runatolia Maratonu'nda Yardımseverlik Koşusu'na katılacak olan Antalyaspor, 'İyilik Peşinde Koş' sloganı kapsamında oluşturulan 'Antalyaspor Koşu Takımı' ile eğitime de katkı koyacak. TEV Antalya Şubesi'nin 'Eğitimli Kızlar Umutlu Yarınlar' projesine destek olacak Antalyaspor koşu takımına yöneticiler, teknik ekip, futbolcular, kulüp personeli ve taraftarlar da dahil olabilecek.

EL BİRLİĞİ İLE YARDIM EDİLECEK

1 Mart'ta Cam Piramit önünde başlayacak yarışa Antalyaspor formaları ile katılım sağlanacak, koşu takımında yer alanlar, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları ile TEV'in projesine maddi katkı için çağrıda bulunacak. Antalyaspor koşu takımına katılmak isteyenler 'https://ipk.adimadim.org' internet sitesine kayıt olup takıma katılabilecek. Antalyaspor koşucuları aracılığı ile yapılacak bağışlar Antalyaspor adına kız öğrencilerin eğitimi için TEV'e bağışlanacak. Katılım ve destek için yapılması gerekenler ise kulübün resmi web sitesi 'antalyaspor.com.tr' ve sosyal medya hesaplarında detaylarıyla anlatıldı.

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