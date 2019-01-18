Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor maç sonucu: 0-0

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Antalyaspor sahasında ağırladığı İstikbal Mobilya Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.

Maç boyunca iki takım da girdiği pozisyonlardan sonuç alamazken bu sonuçla Antalyaspor puanını 28'e, Kayserispor ise 20'ye yükseltti.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Umut’un pasında ceza yayı dışında topla buluşan Mensah’ın plase vuruşu, kalecide kaldı.

31. dakikada sağ kanattan Lopes’in ceza sahası içine kestiği ortada Chery’in kafası üstten auta gitti.

60. dakikada Deniz Türüç’ün ceza sahası sol çaprazından sert şutuna Chery’in dokunuşu kalecide kaldı.

74. dakikada Mensah’ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Deniz Türüç’ün zayıf şutunu kaleci kontrol etti.

75. dakikada Zeki Yıldırım’ın ceza yayı gerisinden şutunda top auta çıktı.

76. dakikada Şamil Çinaz’ın ceza yayı üzerinden sert şutunda top üstten auta gitti.

85. dakikada Chery’in ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.

Antalyaspor - Kayserispor ilk 11'ler

Antalyaspor: Ruud Boffin, Zeki Yıldırım, Doğukan Sinik (Charles 82'), Chico, Serdar Özkan, Salih Dursun, Aly Cissokho, Nazım Sangare, Souleymane Doukara, Mevlüt Erdinç (Jean Armel Drole 62'), Hakan Özmert

Kayserispor: Silviu Lung, Tiago Lopes, Cristian Sapunaru, Kana Biyik, Atila Turan, Şamil Cinaz, Bernard Mensah, Silvestre Varela, Tjaronn Chery (Bilal Başıaçıkoğlu 86'), Deniz Türüç, Umut Bulut (Artem Kravets 66')

Hakem: Özgür Yankaya

Sarı Kartlar: Şamil Cinaz (57')