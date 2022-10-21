Ligde oynadığı son 6 maçta yalnızca 1 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor, ligin 11. haftasında bugün sahasında İstanbulspor ile oynayacak. Antalyaspor ile İstanbulspor, Süper Lig ’de 20 yıl sonra ilk kez rakip olacak. Akdeniz ekibinde, sakatlıklarından dolayı Alassane Ndao ile Fredy, İstanbulspor maçında oynayamayacak.

Antalyaspor, İstanbulspor maçında rakibini yenerek ligdeki kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Hafta içerisinde yapılan antrenmanlarda futbol sorumlusu Nuri Şahin oyunculara yapmaları gerekeni anlattı. İstanbulspor da 2 maçlık galibiyet hasretine Akdeniz ekibi karşısında son vermeyi amaçlıyor. Sarı-Siyahlılar'da uzun süreli sakatlığı bulunan Eslem Öztürk dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Antalyaspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçı Corendon Airlines Park'ta yani Antalya'da oynanacak. Hakem Ümit Öztürk'ün düdük çalacağı karşılaşma 20.00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Antalyaspor-İstanbulspor muhtemel 11'leri:

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Luyindama, Ömer, Güray, Ufuk, Hakan, Fernando, Larsson, Gacha, Wright.

İstanbulspor: Jensen, Mehmet, Okan, Mehremic, Ali, Oğuzhan, Muammer, Rroca, Ethemi, Topalli, İbrahim.