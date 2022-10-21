Antalyaspor - İstanbulspor maçı iddaa oranları

Süper Lig ’de İstanbulspor’un Antalyaspor’a konuk olacağı bu çekişmeli karşılaşmaya ‘’Süper Oran’’ seçeneğiyle Misli.com üzerinden bahis yapabilir ve bu heyecana ortak olabilirsiniz.

Antalyaspor’un tehlikeli silahlarından Ndao sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Riberio’nun yerine ise karşılaşmada Soner Aydoğdu’nun forma giymesi bekleniyor. İstanbulspor’da ise Eslem Öztürk dışında bir eksik bulunmuyor.

ANTALYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI!

Antalyaspor sezona flaş gibi bir giriş yapmıştı. Kırmızı-beyazlı ekip, Nuri Şahin yönetiminde iyi futbol sergilerken gollü galibiyetler alıyordu. Antalyaspor Gaziantep karşısındaki 5 gollü mağlubiyetten sonra çıktığı 6 karşılaşmada galibiyet alamadı. Sezon başında büyük umut vadeden Nuri Şahin, bu sonuçların ardından okların hedefi oldu diyebiliriz. İstanbulspor cephesine göz attığımızda ise, konuk ekibin inişli çıkışlı grafiğinden söz etmek doğru olacaktır. Geriden gelerek kazandıkları Karagümrük karşılaşması dışında etkili performansından söz edemiyoruz. İstanbulspor’un formsuz Antalya karşısında çıkış yakalaması en büyük isteği.

Misli.com üzerinden ‘’Süper Oran’a’’ sahip bu karşılaşma bahis severler tarafından günün en çok ilgi gören karşılaşması konumunda. Misli.com üyelerinin en çok tercih ettiği bahis seçeneği, Antalyaspor’un galip gelmesinden yana. Misli.com kullanıcılarının %52’si, bu karşılaşmada Antalyaspor’un galip gelebileceğini düşünüyor.

Antalya ekibinin özellikle ikinci yarının başında gol bulması dikkat çekiyor. İstanbulspor ise en çok golü ilk yarılarda yemiş olarak görünüyor. Antalya ekibi en çok gol golü de ikinci yarının başında yiyor. Antalyaspor’un 40-60 dakikaları arasında gol bulma ve gol yeme istatistikleri dikkat çekici. Canlı bahis olan bu karşılaşmada bahis severlerin bu ayrıntıya mutlak dikkat etmesi gerekiyor.

Misli.com üzerinden ‘’Süper Oran’’, Canlı Bahis ve Tek Maç seçeneklerine sahip bu karşılaşmayla ilgili öne çıkan istatistikleri sizlerle paylaşıyoruz.

Öne Çıkan İstatistikler

- Antalyaspor ligde çıktığı son 6 karşılaşmanın 5’ini kaybetti.

- Antalyaspor bu sezon en çok golü ikinci yarılarda buldu.

- Antalyaspor bu sezon en çok golü ikinci yarılarda yedi.

- İstanbulspor bu sezon en çok golü ilk yarılarda yedi.

Misli.com Yorumcusu Berat Kavuş’un Tahmini

Antalyaspor Nuri Şahin yönetiminde formsuz bir dönemden geçiyor. Ev sahibi ekip son 6 karşılaşmanın 5’inden mağlubiyetle ayrıldı. Öne geçtikleri Antep karşılaşmasının ikinci yarısında 4 gol yiyerek sahadan mağlup ayrılmışlar ve bir türlü toparlanamamışlardı. İstanbulspor ise ligde henüz belirli bir performans standartını oturtamadı. Konuk ekip düşme hattının hemen üstünde bulunuyor. Antalyaspor’un golcü kimliği ve İstanbulspor’un savunma zafiyetlerini de göz önünde bulundurarak, Antalyaspor’un 2 gol bulabileceği görüşündeyim.