Antalyaspor-İstanbulspor (CANLI)

Ligde oynadığı son 6 maçta yalnızca 1 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor, ligin 11. haftasında bugün sahasında İstanbulspor ile karşılaşıyor. Antalyaspor ile İstanbulspor, Süper Lig ’de 20 yıl sonra ilk kez rakip oluyor Akdeniz ekibinde, sakatlıklarından dolayı Alassane Ndao ile Fredy, İstanbulspor maçında oynayamıyor.

ÖNEMLİ DAKİKALAR

11. dakikada İstanbulspor savunmasının ters vuruşunda top filelere gitti, ancak pozisyonun öncesinde savunma arkasına sarkan Wright için ofsayt bayrağı kalktı.

GOL | 27. dakikada arka direkte topla buluşan Mehremic'in vuruşunda top filelere gitti. İstanbulspor öne geçti.

Antalyaspor, İstanbulspor maçında rakibini yenerek ligdeki kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Hafta içerisinde yapılan antrenmanlarda futbol sorumlusu Nuri Şahin oyunculara yapmaları gerekeni anlattı. İstanbulspor da 2 maçlık galibiyet hasretine Akdeniz ekibi karşısında son vermeyi amaçlıyor. Sarı-Siyahlılar'da uzun süreli sakatlığı bulunan Eslem Öztürk dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Antalyaspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçı Corendon Airlines Park'ta yani Antalya'da oynanan mücadeleyi Hakem Ümit Öztürk'ün düdük çaldığı karşılaşma 20.00'da başladı ve mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Antalyaspor-İstanbulspor 11'leri:

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Ömer, Luyindama, Güray, Fernando, Ufuk, Ghacha, Adriano, Larsson, Wright.

İstanbulspor: Jensen, Mehmet, Okan, Mehremic, Oğuzhan, Ali, Muammer, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim.