Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor’u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, 10. kez kupayı kazandı. Ziraat Türkiye Kupası’na bu sezon 4. turdan katılan Fraport TAV Antalyaspor, sırasıyla Pendikspor, Beypiliç Boluspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor’u saf dışı bırakmıştı.

Antalya temsilcisi finale kadar kalesinde gol görmediği organizasyonda Beşiktaş karşısında 2 gole engel olamadı.

Müsabakayı protokol tribünden takip eden Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, Beşiktaş’ın 2. golünden sonra ayağa kalkarak tepki gösterdi.