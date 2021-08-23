Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında penaltı tartışması!

Fenerbahçe , Antalyaspor'u 2-0 yendi. Ev sahibi ekibin kazandığı ikinci gol öncesi Antalyasporlu oyuncular penaltı itirazında bulundu. Ancak hakem Halil Umut Meler, devam dedi. Pozisyonun devamında Sarı Lacivertliler'in ikinci golü geldi.
Maç sonrasında Antalyaspor'un sosyal medya hesabından pozisyona göndermede bulunuldu. Akdeniz ekibinin paylaşımında, maçtan kareler kullanarak, "Penaltı pozisyonu öncesi gerçek mücadeleden kareler" ifadesi kullanıldı.
https://twitter.com/Antalyaspor/status/1429551699283386376
Fenerbahçe'den Antalyaspor'a yanıt gecikmedi. Sarı Lacivertliler'in sosyal medya hesabından karşılaşmadan fotoğraflar paylaşıldı ve Gustavo'nun iptal edilen golüne atıfta bulunularak "Gerçekte" 3-0 bitmiş olması gereken mücadeleden kareler" denildi. (Ntv Spor)
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1429564041630998534