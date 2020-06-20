Antalyaspor ile Alanyaspor arasında porno krizi!

Aytemiz Alanyaspor ’un resmi sosyal medya hesaplarından Antalyaspor’a küfür edildiği duyulan video paylaşımı, kırmızı beyazlı taraftarlardan büyük tepki aldı. Aytemiz Alanyaspor yönetimi bu paylaşımı 1 gün sonra kaldırdı.

Sackey'den skandal porno paylaşımı

Paylaşımı tepki alan ikinci isim ise Denizlispor ’da kiralık olarak forma giyen Isaac Sackey oldu. Bonservisi Aytemiz Alanyaspor’da bulunan ancak bu sezon Denizlispor’da kiralık olarak forma giyen Ganalı futbolcu, önde bir porno yıldızı, arkasında 5 siyahi erkeğin bulunduğu bir fotoğrafa photoshop yaparak siyahi erkeklerin kafasının yerine Alanyasporlu futbolcuları, porno yıldızı kadının kafasının yerine ise FTA Antalyaspor logosu koydu.

Instagram’ın hikaye paylaşımından takipçileri ile bu fotoğrafı paylaşan Sackey’e FTA Antalyaspor taraftarları büyük tepki gösterdi. Sackey, yine Instagram hesabından Antalyaspor camiasından özür diledi ve paylaşımını kaldırdı.

Alanyaspor sessiz kaldı

Aytemiz Alanyaspor’un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan küfürlü paylaşım ve Sackey’in skandal paylaşımı kaldırılmasına rağmen Aytemiz Alanyaspor cephesi iki olaya da sessiz kaldı. Antalyaspor taraftarları, aynı ilin iki takımının mücadelesinden sonra yapılan paylaşımlar nedeniyle Alanyaspor’un özür mesajı içeren herhangi bir açıklama yapmaması da tepkilerin artmasına neden oldu.

Antalyaspor’un yaşanan bu olaylardan sonra hem Alanyaspor’a hem de bonservisi Alanyaspor’da bulunan futbolcu Isaac Sackey’e dava açacağı öğrenildi.



