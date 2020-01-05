Antalyaspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı

Teknik Direktör Tamer Tuna, antrenman öncesi futbolcularla saha içinde bir toplantı yaptı. Antrenman, takım halinde yapılan düz koşu ile başladı. Daha sonra topla eğitsel çalışma gerçekleştiren kırmızı-beyazlılar, antrenmanı açma germe çalışması ile tamamladı. Antalyaspor, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.

İHA